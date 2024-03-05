Сразу несколько ДТП стали причиной пробки в 13 километров, которая собралась утром под Барнаулом

По информации краевой Госавтоинспекции, водители не учли сложные метеоусловия.

В итоге, на Правобережном тракте, между Новоалтайском и Барнаулом, произошло сразу три аварии с участием шести автомобилей. Около 8:00 водитель автомобиля «Жак» влетел в попутно движущийся «Мицубиси», не справившись с управлением. Практически в это же время, неподалеку, и по той же причине, столкнулись ещё четыре автомобиля. Пострадавших нет. Однако массовое ДТП стало причиной большой пробки, которая растянулась на 13 километров. Сейчас движение полностью восстановлено. По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня по краю ожидается небольшой снег, метели, на дорогах гололедица. В связи с ухудшением погодных условий региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также рекомендуется воздержаться от рискованных манёвров на дороге.

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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