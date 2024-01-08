Средства ПВО России перехватили ракету над Белгородской областью

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Примерно в 7.00 по Москве ВСУ попытались совершить атаку с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200

Средства ПВО вооруженных сил России перехватили ракету над Белгородской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, примерно в 7.00 ВСУ попытались совершить атаку с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200.

30 декабря, 20:00 ВСУ обстреляли центр Белгорода – погибли двое детей

МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытие. В городе запущена сирена ракетной опасности

“Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области“, – указывается в сообщении.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что в Старый Оскол, Губкин и Корочанский район эвакуированы около 300 жителей Белгорода.

Накануне, 7 января, сообщалось о 100 эвакуированных жителях города.

Напомним, что одной из самых массированных атак Белгород подвергся днем, 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Взято отсюда.

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