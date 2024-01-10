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Стала известна причина смерти девочки, выброшенной из окна в Екатеринбурге

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Стала известна причина смерти девочки, выброшенной из окна в Екатеринбурге

Фото: pixabay.com

22-летняя мать погибшего ребенка требует для его отца, который, предположительно, выкинул девочку из окна, максимального наказания. Предварительно, ему грозит до 20 лет заключения

Мать годовалой девочки, выброшенной из окна в Екатеринбурге, назвала причину смерти дочери. По ее словам, она умерла не от переохлаждения, а от травмы головы, передает ” КП-Екатеринбург “.

Напомним, предположительно, 30 декабря ребенка из окна квартиры выбросил собственный отец. По предварительным данным, он выхватил у супруги дочь и заперся в квартире друга. Тело девочки нашли под окнами лишь после прихода полиции 2 января: тогда вскрылась причастность мужчины к грабежу.

Мать девочки отпустили после допроса, а отца отправили в СИЗО на два месяца – свою вину в убийстве он не признал. При этом известно, что это уже второй погибший ребенок супругов. По словам близких семьи, в 2022 году их первенец умер в больнице после нанесенного отцом удара по голове.

Кроме того, выяснилось, что мужчина был судим за кражи, грабежи и хранение наркотиков. К 2019 году он провел за решеткой пять лет, а в 2021 году получил еще 1 год и 8 месяцев лишения свободы. Сейчас ему может грозить до 20 лет заключения.

Взято отсюда.

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