реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Стали известны подробности ДТП с участием двух иномарок

Фото: Инцидент Барнаул

Оба транспортных средства – участника ДТП получили серьезные механические повреждения. Также в аварии пострадал человек

В Барнауле 16 марта в 13.48 в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП, сообщили в главке МВД по краю.

Так, на участке столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.

В результате ДТП пострадала водитель Volkswagen Polo, 65-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение для оказания медпомощи.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось , что утром 16 марта в Барнауле около остановки на пересечении улиц 42-й Краснознаменной бригады и Антона Петрова произошло серьезное ДТП.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости эл алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

В Новосибирске школьница сломала позвоночник в подъезде

Девочка поскользнулась на плитке Пострадавшая школьница / Фото матери пострадавшей…

Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

Женщина пострадала в ДТП на улице Антона Петрова в…

Автомобилистку увезли в медучреждение ДТП на Антона Петрова / Фото:…

На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с бюллетенями

На Алтае женщина попыталась вылить зеленку в урну с…

Следователи возбудили уголовное дело Выборы президента России / Фото: Алина…

Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

Число многодетных семей, получающих соцподдержку, увеличится в Алтайском крае

С такой инициативой выступил губернатор региона Виктор Томенко. Источник фото:…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp