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Стали известны подробности исчезновения 18-летнего жителя Бийска

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Стали известны подробности исчезновения 18-летнего жителя Бийска

Фото: "Лиза Алерт"

Обстоятельства исчезновения молодого человека не разглашаются. Известно, что он работал грузчиком в одном из маркетплейсов

В Алтайском крае с 6 марта ищут без вести пропавшего 18-летнего жителя Бийска. Как стало известно ” КП-Барнаул “, молодой человек работал грузчиком в одном из популярных маркетплейсов.

По словам его знакомых, парень не отличался вспыльчивым характером.

Никто не в курсе, что произошло. Как про коллегу скажу, что работящий, добрый, безотказный человек. Мы все переживаем за него“, – рассказала одна из сотрудниц маркетплейса.

Обстоятельства исчезновения парня не разглашаются.

  • Приметы: рост 156 см, нормальное телосложение, темно-карие глаза и темное русые волосы;
  • Одежда: черная куртка, светло-синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

    • Ориентировка Фото: vk.com/la_altay

    Взято отсюда.

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