Стали известны подробности об “уголовном” ФОКе на Сиреневой в Барнауле

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Деньги предназначались за продление сроков строительств, а также за подписание актов приемки выполненных на объекте работ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании, которая за 148 млн рублей строит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Сиреневой, сообщили в прокуратуре Алтайского края и региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год 34-летний руководитель фирмы договорился с подрядчиками по поводу коммерческого подкупа в 3,5 млн рублей, после чего частями получил от них 2 млн рублей. Деньги предназначались за продление сроков строительства и предоставления авансовых платежей подрядчикам, а также за подписание актов приемки выполненных на объекте работ.

29 декабря, 10:43 Концессионер недостроенного ФОКа в Барнауле мог попасть за решетку

Социальный объект строился на условиях концессионного соглашения между министерством спорта Алтайского края и компанией “Иносиб”

На имущество предпринимателя стоимостью более 10 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере) направили в суд.

“Полнота и своевременность проведения работ на строительном объекте взяты на контроль органами прокуратуры региона“, – добавили в ведомстве.

Напомним, ФОК на улице Сиреневой строился на условиях концессионного соглашения между министерством спорта Алтайского края и компанией “Иносиб” Михаила Жданова. Подрядчиками на объекте выступали компании “РСО-Стандарт” и “Транс Логистик”.

В начале строительства предварительная стоимость работ оценивалась в 155 млн рублей. При этом 125 млн рублей на возведение спортобъекта поступили по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”.

Сдать объект планировали еще в конце 2022 года. Уголовное разбирательство началось по инициативе замгенпрокурора Дмитрия Демешина.

Взято отсюда.

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