Стали известны подробности пожара в новосибирской гимназии

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Когда детей начали эвакуировать из здания гимназии, весь первый этаж был в дыму. Дети перенервничали, однако никто не пострадал

Пожар в новосибирской гимназии №10 мог начаться из-за сварочных работ.

Школьники рассказали, что сначала приняли пожарную тревогу за тренировочный момент, однако увидели, что весь первый этаж был в дыму.

“Маленькие дети либо плакали, либо очень переживали. Учителя многие выходили без курток, собирая всех около “Красного факела”. В женском гардеробе всех детей контролировал новый учитель ОБЖ, который работает месяц. Он вышел один из самых последних, когда уже было тяжело дышать”, – рассказала одна из учениц.

По предварительным данным, школьники и персонал гимназии не пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратура начала проверку.

Напомним, пожар в гимназии произошел утром 18 января. Там загорелся подвал, где находится частная школа по подготовке охранников. Из здания эвакуировали 500 учеников и 30 человек персонала. По неподтвержденным данным, мог погибнуть один человек из частной школы охранников.

Взято отсюда.

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