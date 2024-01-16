Стало известно, какую машину в качестве взятки мог получить вице-мэр Шеломенцев

Вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля Subaru Outback.

Об этом сообщили источники, знакомые лично с чиновником. Предположительно, автомобиль Шеломенцеву в 2020 году передал один из перевозчиков. Скорее всего, им был Олег Бесчастный.

Источники рассказали, что очень удивились, когда в 2020 году Антон Шеломенцев стал разъезжать на новенькой машине. Своим коллегам он говорил, что купил ее.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горного алтая лента новостей ,