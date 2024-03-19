реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Напомним, что выборы ректора АлтГУ пройдут предположительно в мае-июне 2024 года. Как проходит подготовка, рассказал «Толк».

Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Корпус АлтГУ.

Напомним, что ранее уже стало известно, кто баллотируется в ректоры АлтГУ. Ими стали:

  • Сергей Бочаров, действующий ректор АлтГУ;

  • Сергей Малюков, директор Бийского филиала университета;

  • Степан Межов, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС);

  • Лариса Нехвядович, директор института гуманитарных наук;

  • Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ.

Стало известно, что 19 марта завершился этап выдвижения кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета. Их утвердили, в настоящее время все полученные документы отправят в Министерство высшего образования и науки РФ. Это будет сделано для аттестации претендентов до 25 марта.

Документы кандидатов в министерстве могут, предположительно, рассмотреть уже до 23 апреля.

Ранее стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
20.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Путин: в России остается много «дури и несправедливости»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что…

Британский аналитик Меркурис предрек коллапс обороны Украины под Харьковом

Оборона украинской армии в Харьковской области скоро потерпит коллапс из-за натиска…

Путин: cреди властей РФ нужно обновление не столько кадров,…

Властям Российской Федерации необходимо обновлять свои подходы к работе и стараться…

Гладков: пострадавших после отражения атаки на Белгород нет

«Настоящий Гладков»‘ class=”item-image” > Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp