Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

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В самолете летела семья Евсюковых из Волгодонска вместе с медиками: женщину в тяжелом состоянии перевозили из Таиланда в Москву

На самолете Falcon, который потерпел крушение в Афганистане 20 января, летела супружеская пара жителей России — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, узнал Shot .

По данным издания, супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, но Анна заболела. Ее отвезли в госпиталь в Паттайе, но вдруг начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца, пишут ” Известия “.

Медики поставили диагноз — септический шок. Женщину подключили к ИВЛ и планировали транспортировать в Россию, для чего и заказали самолет. Ее готовы были принять в Боткинской больнице в Москве уже 20 января.

Предприниматель Анатолий Евсюков, муж Анны, владеет в Волгодонске рынками “Машенька”, Авангард” и “Анна”. Вместе с ними погиб экипаж самолета и медработники: Дмитрий Беляков (41 год), Аркадий Грачёв (42 года), Игорь Сывороткин (26 лет) и Павел Попов (44 года).

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Возбуждено уголовное дело.

Взято отсюда.

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