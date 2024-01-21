реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

Фото: pixabay.com

В самолете летела семья Евсюковых из Волгодонска вместе с медиками: женщину в тяжелом состоянии перевозили из Таиланда в Москву

На самолете Falcon, который потерпел крушение в Афганистане 20 января, летела супружеская пара жителей России — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, узнал Shot .

По данным издания, супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, но Анна заболела. Ее отвезли в госпиталь в Паттайе, но вдруг начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца, пишут ” Известия “.

Медики поставили диагноз — септический шок. Женщину подключили к ИВЛ и планировали транспортировать в Россию, для чего и заказали самолет. Ее готовы были принять в Боткинской больнице в Москве уже 20 января.

Предприниматель Анатолий Евсюков, муж Анны, владеет в Волгодонске рынками “Машенька”, Авангард” и “Анна”. Вместе с ними погиб экипаж самолета и медработники: Дмитрий Беляков (41 год), Аркадий Грачёв (42 года), Игорь Сывороткин (26 лет) и Павел Попов (44 года).

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Возбуждено уголовное дело.

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

22.01.2024

 Новости Барнаул

Останутся ли без воды владельцы участков в барнаульском СНТ «Декоратор»?

22.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайская таможня за прошлый год возбудила 22 уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов

22.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае растет количество жителей, обманутых мошенниками

22.01.2024

 Новости Барнаул

Бийчанин получил 5 лет колонии за нападение с электрошокером на продавца магазина

22.01.2024

 Новости Барнаул

В соцсетях появились подробности бийского ДТП на Коммунальном мосту

22.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае прогнозируют еще один день в дымке и -6 градусов

22.01.2024

 Новости Барнаул

Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

22.01.2024

 Новости Барнаул

Минус 1,5 млн. Алтайская пенсионерка дважды повелась на уловки мошенников

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске