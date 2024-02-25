Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Об этом расказали в РЭУ имени Плеханова.

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Профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова объяснила, кто может притендовать на прибавеку к пенсии с 1 марта 2024 года, её слова приводят РИА Новости.

Весной пенсию повысят гражданам, которым в феврале исполнилось 80 лет. Пенсионерам проиндексируют выплаты вдвое.

Также эксперт отмечает, что в случае получения пенсионером инвалидности первой группы, прибавка будет начислена только по одному из оснований на получение пенсии.

Социальные выплаты будут увеличены с 1 апреля. Размер доплаты составит 8134,9 рублей.

Взято отсюда.

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