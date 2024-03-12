Стало известно, откуда были летчики, погибшие в авиакатастрофе в Ивановской области

Фото: vk.com/dtp_37_ivanovo

В военном ведомстве отметили, что для выяснения причин возгорания в Иваново вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил РФ

При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области погибли летчики из Оренбурга, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram -канале.

“Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики“, – отметил он.

Среди погибших также оказались летчики из Тверской области. Глава региона Игорь Руденя выразил соболезнования их близким, пишет Telegram -канал “Пул69”.

“Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома“, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что авиакатастрофа случилась 12 марта. По данным минобороны РФ, у самолета во время планового полета загорелся один из двигателей. Всего на борту находилось 15 человек. Выживших среди них нет.

Взято отсюда.

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