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Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

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В Алтайском крае по данным от Россельхознадзора найдено 18 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами.

Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

Мусор, отходы.

Во время выездных обследований специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконные “мусорные полигоны”. В настоящее время уже ликвидирована малая часть найденного.

Все незаконные свалки располагались на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила 71,9 га. Но на сегодняшний день удалось ликвидировать только четыре “полигона” общей площадью 12,9 га. Еще один участок перевели из сельхозземель в категорию промышленных.

Правообладатели остальных свалок получили предостережения. Россельхознадзор и местные власти потребовали очистить землю добровольно и предотвратить ее последующее загрязнение.

Материалы по выявленным свалкам направлены в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что почти 900 засоров на сетях устранили специалисты Росводоканал Барнаул с начала года.

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Взято отсюда
08.03.2024

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