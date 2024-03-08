реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае проживает почти 1 млн 158 тыс. женщин разных возрастов.

Стало известно, сколько в Алтайском крае женщин, и чем они занимаются

Женщина. Глаза.

И это то больше половины всех жителей края — 54%.

Средний возраст алтайских женщин — 43 года. А продолжительность жизни в среднем — около 76 лет. В экономике региона занято почти 480 тыс. женщин. Порядка 20 тыс. нигде не работают, указывает vesti22.tv.

Такие цифры привет Алтайкрайстат.

Ранее стало известно, сколько детей родилось в Алтайском крае с начала 2024 года. За прошедшие два месяца в Алтайском крае родилось 2775 малышей.

Алтайский край пополнился 1278 мальчиками и 1297 девочками.

Таким образом, мамами до 35 стали 1913 женщин. Женщин, родивших в возрасте после 35, меньше — 662.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
08.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

«КП»: Лену Ленину оштрафовали на 100 евро во Франции за…

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

Reuters: Еврокомиссия предоставит 4,5 млрд евро Украине до конца марта…

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне СВО

Стало известно об использовании Киевом токсичных химикатов в зоне…

Постпред РФ при ОЗХО: Киев использует против бойцов ВС России…

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

«Страна.ua»: на границы Украины с Румынией задержали автобус с 34…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp