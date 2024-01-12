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Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

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Утром 12 января в Барнауле произошло ДТП, пострадал 8-летний мальчик. В каком состоянии находится пострадавший рассказали в Минздраве Алтайского края.

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

Больница. Медицина.

“МК на Алтае” сообщает, что в Минздраве Алтайского края отметили, что маленький барнаулец находится в реанимации.

Первоначально мальчик попал в экстренный стационар одной из больниц города. Там у него обнаружили тяжелую сочетанную травму.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Некоторое время он даже был подключен к аппарату ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно.

Врачи оказывают пострадавшему необходимое лечение и наблюдают за состоянием мальчика.

Ранее мы сообщали о обстоятельствах ДТП.

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Взято отсюда
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