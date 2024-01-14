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Старый Новый год. Как отмечать, гадать, и что категорически нельзя делать

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Старый Новый год — праздник по юлианскому календарю (старому стилю), который отмечают в ночь с 13 на 14 января. В России его отмечают более половины населения. О том, как это делать правильно, расскажет altapress.ru.

Старый Новый год. Как отмечать, гадать, и что категорически нельзя делать

Старый Новый год

История праздника

Старый Новый год в нашей культуре связан со старым стилем летоисчисления​.

Известно, что царская Россия жила по юлианскому календарю, а Европа — по григорианскому​. В 1918 году большевистское правительство перевело страну на европейское летоисчисление.

Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Вследствие этого 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю. В народе последняя дата получила название “Старый Новый год”.

Традиции 14 января

Сейчас в этот день принято ходить друг другу в гости на застолья и весело проводя время. С этим связана известная поговорка “Как встретишь Новый год, так его и проведешь”.

Молодые люди ходят по домам “посевать”. Они разбрасывают на пороге пшено, поздравляя хозяев с праздником и желая им изобилия. Взамен “посевальщикам” дают угощения.

Также в это время принято гадать: зачастую девушки пытаются узнать, кем будет их суженый. Чаще всего для этого загадывают будущего мужа во сне или используют для ответа на свой вопрос книги.

Что нельзя делать на Старый Новый год

  • Убираться и выносить мусор — вместе с ним можно выбросить свое счастье.
  • Давать деньги в долг и считать мелочь — иначе весь год пройдет в слезах и долгах;
  • Ругаться — в этот день лучше помириться с врагами, забыть все обиды и извиниться за собственные проступки.
  • Не отмечать праздник в кругу женщин — лучше провести его в разнополой компании девушкам, которые ждут замужества.

Не только в России

Традиция отмечать Старый Новый год сохранилась не только у нас. Подобный праздник есть на территориях бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории и ряде других стран.

Так, в Греции в этот день почитают Святого Василия, в Сербии колядуют, а в Македонии устраивают карнавал. В таких гуляньях принимают участие не только местные жители, но и туристы.

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Взято отсюда
14.01.2024

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