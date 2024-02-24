Столкнулись иномарка и трамвай в Барнауле

В Барнауле днем 24 февраля столкнулись легковой автомобиль и трамвай.
Трамвай.
ДТП случилось на пересечении улица Юрина и Малахова, указывает “МК”.
Водитель-женщина, управляя трамваем, двигалась по второстепенной дороге ул.Малахова, сообщили в Госавтоинспекции. Выехав на перекресток с круговым движением, не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla.
Пострадавших нет. Движение трамваев восстановили.
Ранее в Барнауле трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. Авария произошла на ул. Малахова. В аварии пострадал автомобиль Toyota. Водитель повредил капот.
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Взято отсюда
24.02.2024