Страдающий наркоманией барнаулец осужден за нападение на полицейского и грабеж

По приговору Центрального районного суда Барнаула в колонию общего режима на 3 года 6 месяцев отправился 36-летний житель краевого центра. Мужчина признан виновным сразу в двух дерзких преступлениях – избиении полицейского и грабеж человека, которого злоумышленник встретил совершенно случайно.

Первый «подвиг», как рассказала «Алтайской правде» помощник прокурора Центрального района Барнаула Анастасия Шарина, фигурант совершил 11 мая 2023 года. Двое оперативных сотрудников проверяли информацию о торговле наркотиками. Прибыли на место, где предположительно были сделаны закладки с запрещенными веществами. И там застали четверых мужчин, которые приехали туда на автомобиле, чтобы отыскать, как потом выяснилось, наркотики. Сотрудники правопорядка представились, предъявили удостоверения, потребовали, чтобы водитель машины заглушил двигатель, и все, кто в ней находятся, вышли. Но вместо этого тот ударил по газам.

Один из полицейских смог заскочить на ходу в машину, чтобы помешать предполагаемым преступникам скрыться. Пытался на ходу вытащить ключ из замка зажигания. Тогда на оперативника посыпались удары… Бил его только один из пассажиров, другие только наблюдали за этим. Борьба продолжалась недолго. Автомобиль все-таки остановился, его водитель и криминальные пассажиры бросились бежать в разные стороны. Сотруднику правопорядка удалось сразу задержать самого агрессивного из них, надеть ему наручники.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Но сразу под стражу его не взяли и через несколько дней тот напал у подъезда своего дома на мужчину, который шел с большой коробкой. Злоумышленнику захотелось получить то, что он нес, и ударив незнакомца бутылкой по голове, тот выхватил его ношу и скрылся с нею. Там оказались мультиварка и моющие средства. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Когда дело дошло до суда, преступник признал себя полностью виновным по всем эпизодам. Рассказывать что-либо отказался, было оглашено, что он говорил во время следствия. Полицейского мужчина начал избивать, по собственному признанию, так как не хотел, чтобы вся его компания отвечала за преступление, связанное с наркотиками. Он и его друзья к моменту появления сотрудников правопорядка уже забрали закладки, вот и хотели, во что бы то ни стало, скрыться с ними.

А у подъезда мужчина отобрал коробку у незнакомца, так как подумал, что в ней могут быть ценные товары. Решил их отнять.

По заключению экспертизы, злоумышленник страдает алкогольной и наркотической зависимостью. Суд счел, что исправление его возможно только в изоляции от общества.

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Взято отсюда.

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