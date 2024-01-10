Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Страшные подробности гибели младенца на Алтае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Страшные подробности гибели младенца на Алтае

Вечером 3 января на Алтае обнаружили окоченевшее тело четырехмесячного ребенка и его двухлетнего брата, который едва не погиб в холодном доме. Молодая мать бросила детей и уехала отмечать Новый год в другое село. Источник «КП-Барнаул» рассказал, что младенец мог погибнуть еще до праздника, а мать не сообщила об этом, чтобы не портить праздничное настроение родным.

«Мать рассказывает, что ребенок погиб до Нового года по непонятной причине. Она не стала никому говорить об этом и хотела подумать о том, что делать, уже после праздника», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что детей обнаружил родственник, который и вызвал полицию. Матери в доме не было, а позже правоохранители обнаружили ее в селе Усть-Иша, где она продолжала отмечать Новый год. Уцелевшего ребенка доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Изначально предполагалось, что младенец умер от переохлаждения после отъезда матери, однако проводившие вскрытие эксперты считают, что смерть могла наступить за несколько дней до Нового года. Следователи проверяют данную версию и для определения точной причины гибели ребенка назначена специальная экспертиза.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , новости горного алтая сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Новости Барнаул

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Образование

Государство пытается продать федеральный памятник в центре Барнаула, но пока не выходит

10.01.2024

 Образование

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

10.01.2024

 Происшествия

Яхта российских туристов затонула в Таиланде

10.01.2024

 Происшествия

С высокой температурой умерла семимесячная девочка в пассажирском поезде

10.01.2024

 Происшествия

Фура столкнулась с автобусом в центре Барнаула

10.01.2024

 Происшествия

Скажите, как меня зовут. Барнаульский психиатр о том, почему молодых и старых все больше подводит память

10.01.2024

 Происшествия

Главное чудо Рождества продолжает радовать барнаульцев — фотоподборка altapress.ru

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix