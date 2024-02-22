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Студенты колледжа АлтГУ стали полуфиналистами олимпиады «Траектория будущего»

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Студенты колледжа АлтГУ стали полуфиналистами олимпиады «Траектория будущего»

Колледж АлтГУ стал официальной опорной площадкой регионального этапа международной олимпиады «Траектория будущего». Студенты специальностей «информационная безопасность» и «информационные системы и программирование» приняли в ней участие.

  • Цель олимпиады – выявить талантливых студентов, обладающих глубокими знаниями, умениями и навыками в сфере информационных технологий. Участники могут подтвердить свои компетенции и создать индивидуальный план профессионального развития.

    В рамках каждого направления олимпиады студенты решают практикоориентированные кейсы, основанные на реальных задачах бизнеса. Лучшие участники получают приглашения на стажировки в команды ведущих российских IT-компаний.

    На региональном этапе студенты проходили отбор в следующих номинациях:

  • Аналитика;
  • Astra Linux;
  • Интернет вещей;
  • Кибербезопасность (Инженер внедрения DLP);
  • Технический пресейл;
  • Этичный хакинг.

    • Колледж АлтГУ в полуфинале представят два студента: Данил Татаринов (группа К.205с9-7) и Илья Шурыгин (группа К.105с9-5).

    – Благодарю всех участников регионального этапа олимпиады. Желаю полуфиналистам достичь отличных результатов и больших успехов в профессиональной деятельности. Тем, кто не преодолел региональный этап, советую продолжать двигаться вперед. У вас все получится, – поддержал участников Андрей Кочкин , преподаватель колледжа АлтГУ.

    Данил Татаринов сразится с соперниками в номинации «Интернет вещей». Всего на нее было заявлено 843 участника. В полуфинал прошли 80 человек, Данил стал десятым. Кроме этого парень выступит в номинации «Кибербезопасность (Инженер внедрения DLP)». Данил показал отличный результат – стал 15-м, при этом его соперниками были 2415 человек.

    – Я принял участие в олимпиаде «Траектория будущего», так как хотел проверить знания по информационной безопасности, приобрести новый опыт. Считаю, подготовка с преподавателем Андреем Сергеевичем Кочкиным является ключевым элементом успешного выступления, – поделился Данил Татаринов , студент колледжа АлтГУ.

    Илья Шурыгин поборется за победу в номинации Astra Linux. Из 1658 участников студент стал 99.

    – Если честно, я не ожидал пройти далеко в этой олимпиаде. Но благодаря помощи моего преподавателя Андрея Сергеевича Кочкина я смог стать полуфиналистом, – рассказал Илья Шурыгин , студент колледжа АлтГУ.

    Взято отсюда.

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