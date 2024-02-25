Студенты колледжа АлтГУ узнали, как правильно подавать заявку на грант

21 февраля активисты Студенческой администрации колледжа АлтГУ стали участниками образовательного интенсива по проектной деятельности от «Движения первых».

Студенты узнали о грантовых проектах. Опытные эксперты Владимир Купин и Андрей Перводчук рассказали гостям, как правильно заполнить заявку на проведение собственного проекта. Участники получили много полезных рекомендаций.

– Для меня образовательный интенсив по проектной деятельности был очень полезен, так как я сейчас работаю над проектом, и у меня было много вопросов, на которые я получила ответы именно там. Интенсив был содержательным. Форма его проведения показала, что писать проекты не так страшно, как может показаться на первый взгляд, поэтому сейчас я ещё больше загорелась желанием закончить начатое! – отметила Екатерина Наливайко , глава гуманитарного отделения.

Такие мероприятия расширяют кругозор и мотивируют на создание собственного проекта. Желаем нашим студентам удачи.

Колледж АлтГУ

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , вести алтай последние новости ,