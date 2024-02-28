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Студенты колледжа познакомились с известными экспертами Алтайского края на «Нефоруме»

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Студенты колледжа познакомились с известными экспертами Алтайского края на «Нефоруме»

26 февраля студенты колледжа АлтГУ стали участниками образовательного форума «Нефорум». Эксперты и известные личности Алтайского края поделились с гостями историями своего успеха.

  • Спикеры рассказали, как стали экспертами в своей профессиональной области. Они поделились личными историями, провели тренинги и интерактивы.

    Например, Елена Хорошавцева рассказала участникам, как побороть страх перед публичным выступлением и раскрыла топ фишек успешного оратора. Константин Борнеман провел мастер-класс по ораторскому искусству, поделился с гостями способами представления себя публике.

    Студенты колледжа посетили две дискуссии: «Власть и Бизнес. Диалог на равных», «Бизнес и молодежь. Диалог на равных». Их ведущими стали предприниматели Алтайского края. Эксперты рассказали о начале своего пути, бизнесе, поделились ценным опытом, дали необходимые советы.

    – На форуме я узнал, как правильно презентовать себя, углубился в сферу ведения бизнеса. Отдельно хотелось бы выделить бизнес-эксперта Антона Редькина , который поделился полезным личным опытом. Хотелось бы чаще принимать участие в таких мероприятиях, – отметил Арсений Бирюков , студент колледжа АлтГУ.

    Колледж АлтГУ

    Взято отсюда.

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