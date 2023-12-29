Светлое завещание пессимиста. О чем был новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица»

Хаяо Миядзаки — признанный гений, классик японской анимации и просто 82-летний дед, который хочет оставить волшебный мир, но все никак не может. Новый анимационный фильм «Мальчик и птица» взволновал общественность — одни в восторге, другие пребывают в недоумении, третьи и вовсе разочарованы. Разбираемся, о чем был мультфильм и зачем он был нужен.

Мультфильм "Мальчик и птица"

Ожидание в десять лет

Осторожно, могут присутствовать спойлеры к мультфильму.

Как уже отмечали многие, «Ветер крепчает» стал не последней работой Миядзаки, вопреки его собственным заявлениям. Нового фильма пришлось ждать десять лет, а сама работа над ним заняла у аниматора шесть лет. Потому ожидания у всех были огромные. Одни желали увидеть новых решений в творчестве японского классика, другие же, наоборот, мечтали окунуться в светлый мир воспоминаний. Но по итогу в своих надеждах обманулся каждый.

Хаяо Миядзаки анимировал фильм около шести лет, вдохновившись книгой «Как ты поживаешь?» Гэндзабуро Есино, но почти полностью под себя переписав сюжет.

С одной стороны, в свой новый мультфильм «Мальчик и птица» Миядзаки не привносит ничего нового. Главные составляющие большинства его работ здесь присутствуют:

Главный герой — ребенок-подросток, переживающий сложный период в жизни или находящийся в центре конфликта — есть (Тихиро из «Унесенных призраками», Кики – «Ведьмина служба доставки», Сацуки и Мэй – «Мой сосед Тоторо»).

Родители, попавшие в беду — есть («Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», «Унесенные призраками»).

Волшебный мир и чудесные помощники — разумеется (почти все работы мастера).

Большое количество милых маленьких существ — присутствует (это и «чернушки», а точнее сусуватари в «Унесенных призраками» и «Мой сосед Тоторо» и родственные им духи леса кодамо из аниме «Принцесса Мононоке»).

Даже вредного, но забавного карлика-цаплю озвучивает признанный мастер дубляжа Дмитрий Филимонов, чьим голосом говорил не менее вредный и любимый демон Кальцифер.

А также красивые пейзажи, аппетитные кадры с едой и переживания на злобу дня — все есть.

А вот прежней легкости здесь как раз-таки нет. Герои нового мультфильма больше не стремятся спасти вселенную от несокрушимого зла, как Сита и Пазу из «Небесного замка Лапута» или бесстрашная Навсикая из «Долины ветров». Волшебный мир, в который попадает главный герой, больше не наполнен беззаботными чудными существами. Здесь пеликаны вынуждены каждый день бороться за жизнь и умирать в мучениях, а милые с виду попугаи едят людей и пытаются установить свою власть.

Динамики здесь тоже в разы меньше, чем в других работах мастера. Герои здесь по большей части преодолевают свой путь пешком, а не прыгают, скачут и летают, как многие их предшественники до этого.

Не зря «Мальчик и птица» стал единственным фильмом Миядзаки, получившим рейтинг 16+. Ведь в свое время даже «Принцесса Мононоке», которую называют самым страшным фильмом режиссера, поставили рейтинг 12+.

Мультфильм “Мальчик и птица”

Путь к взрослению

На первом плане – очередная хорошая история взросления героя, которую не раз рассказывал Миядзаки в своих мультфильмах. Здесь мальчик Махито сталкивается с ужасами Второй мировой войны и теряет маму из-за пожара в больнице во время бомбардировки. Вскоре отец, директор завода по производству деталей для самолетов, женится на младшей сестре погибшей жены — Нацуко. Вместе с сыном он эвакуируется из Токио в тихую деревушку, поближе к новой супруге. Там они селятся в фамильной усадьбе, которая, по словам местных, полна различных загадок. Здесь обитает говорящая цапля, а рядом стоит мрачная башня, которая когда-то «упала с неба».

Махито не в восторге от новой жизни. Он сильно скучает по маме, а Нацуко не может ее заменить. К тому же она ждет ребенка. Между тем мальчика начинают обижать в школе, ведь он не только приезжий, но и из обеспеченной семьи. В порыве злобы он пробивает себе голову камнем, но мотивы его поступка остаются за кадром.

Вторя его желаниям, мачеха неожиданно исчезает, а цапля вдруг сообщает, что мать Махито на самом деле жива — нужно лишь зайти в башню. Мальчик не верит ей, но все равно идет и попадает в потусторонний мир.

Мультфильм “Мальчик и птица”

Оказывается, что мир далеко не так волшебен, как того бы хотелось. Наоборот, ужасы реальности присутствует и здесь. Здесь нет еды, а в море постоянно бушует шторм. От голода кружащие в небе пеликаны вынуждены поедать волшебных существ – варовар, а их птенцы не могут взлететь из-за истощения. В это время разноцветные попугаи, которые «слишком расплодились», хотят подчинить этот мир себе.

Но именно сюда сбежала тетя Нацуме, и Махито хочет вернуть ее назад. На пути к ее спасению он находит новых друзей — отважную рыбачку Кирико (которая в реальности — острая на язык старушка) и огненную волшебницу Хими. И даже начинает ладить с серой цаплей.

Мир раскрывается здесь на двух уровнях. С одной стороны — это отдушина для мальчика, место, куда можно сбежать от проблем реальности. А с другой — мир загробный. Здесь обитают души детей, которые в виде потешных варовар покидают его, «когда созреют». И здесь же живет мать Махито, которая пока еще маленькая девочка — та самая волшебница Хими.

Мультфильм “Мальчик и птица”

В конце своего пути мальчик отказывается от ненависти и злобы. Он принимает мачеху и называет ее мамой. А вместо того, чтобы остаться в волшебном мире, как ему предлагают, выбирает страшную реальность. Он все еще понимает, что люди жестоки, мир страшен, да и сам он далеко не добрый малый. Но теперь в его сердце есть надежда, что будущее может оказаться не таким плохим.

«Я законченный пессимист. Но если у кого-то из коллег рождается ребенок, все, что мне остается — это пожелать ему счастливого будущего. Ведь ни у кого нет права говорить ребенку, что он не должен был рождаться в этом догорающем мире. И мы никак не можем ему помочь — разве что благословить его. Собственно, думая об этом, я и делаю свои фильмы», – говорит сам Миядзаки.

Мультфильм “Мальчик и птица”

История об авторе

Очень много личного Миядзаки вложил в эту историю. Как и Махито, он — ребенок войны. Когда будущему режиссеру было три года, он вместе с родителями бежал из разбомбленной префектуры Токио сначала в Уцуномию, а затем — в Кануму. Его отец тоже владелец завода, выпускающего детали для военных самолетов. А мать, хоть и не погибла в пожаре, но страдала от туберкулеза. Ее образ передан через болезненную мачеху Нацуко.

Но Миядзаки предстает здесь не только в образе Махито. К концу фильма режиссер предстает в обраще двоюродного дедушки мальчика – умудренного жизнью демиурга. Как и японский классик, на протяжении жизни он создавал вокруг себя волшебный мир, который теперь приходится оставить из-за подступающей старости. Он ищет приемника, который сможет продолжить его дело, и готовится к скорой смерти.

Отношения дедушки и внука, пусть и двоюродных, тоже изображены не просто так. Ведь в этом фильме Миядзаки в первую очередь обращается не к зрителю, а к своему внуку.

«Он сказал: «Я делаю это для моего внука». С помощью своей последней работы Миядзаки хочет сказать ему в будущем: «Дедушка ушел в мир иной, но он сделал этот фильм», — рассказал продюсер режиссера Тосио Судзуки.

Мультфильм “Мальчик и птица”

А что в итоге

Как и в других работах Миядзаки, четкой морали здесь нет и каждый зритель может увидеть что-то свое. Одни видят важность взросления и принятия — ведь Махито не соглашается возглавлять волшебный мир его дедушки и хочет вернуться назад. «Я найду себе друзей – таких же, каких обрел здесь», – смело заявляет он. И в конце башня, как символ фантазий и иллюзий, рассыпается в прах.

Другие отметят напоминание о том, что все мы смертны и от судьбы не убежишь. Двоюродный дедушка все-таки умирает, башня рушится. А Хими хоть и спасается из разрушенного мира, но лишь затем, чтобы стать взрослой, родить Махито и затем погибнуть в пожаре. Так и мы когда-нибудь больше не увидим новых работ Миядзаки.

Как позже стало известно, режиссер начал работу над следующим фильмом, его название пока остается загадкой. Но кинокритики не раз отмечали: пусть мультфильм не последний, но он точно стал завещанием Миядзаки.

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Взято отсюда

29.12.2023