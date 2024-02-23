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Свыше 750 млн рублей направят на обновление теплосетей Барнаула

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Свыше 750 млн рублей направят на обновление теплосетей Барнаула

В 2024 году Сибирская генерирующая компания выполнит в Барнауле перекладку 23,6 км тепловых сетей, построит более 11 км новых трубопроводов, проведет реконструкцию оборудования и зданий 19 центральных тепловых пунктов, а также сократит количество угольных котельных.

Запланированы поддерживающие инвестиции – 505 млн рублей – для выполнения работ по программе капремонта. Еще более 254 млн рублей направят на текущий ремонт тепловых сетей. Эти мероприятия позволят повысить надежность теплосетевой инфраструктуры в Барнауле.

Взято отсюда.

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