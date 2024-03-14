реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Оглашение приговора отложили на следующую неделю. Напомним, что экс-чиновнице предъявляется несколько обвинений в мошенничестве

Оглашение приговора бывшему замминистра просвещения Марине Раковой перенесли, сообщает ” Коммерсант FM ” со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Вынесение приговора отложили до 19 марта.

Как отметил Telegram-канал Mash , переноса обвиняемая не ожидала и пришла готовой отправиться в колонию.

В пуховике Burberry примерно за 150к рублей и с сумкой Hermes стоимостью около миллиона рублей. Вдобавок: серёжки с драгоценными камнями“, – заметили корреспонденты издания.

Напомним, уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Первый связан с хищением средств в рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего”. Второй касается хищения денег у РАНХиГС через фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз.

Прокуратура требовала приговорить Ракову к восьми годам колонии.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтая и барнаула ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Марина Ракова Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора…

Экс-директор страховой фирмы в Барнауле похитила деньги и купила…

С 2021 по 2023 год было похищено более 19,8 млн…

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр стал топ-менеджером компании Сибагро

Андрей Кнорр и Владимир Мазур Фото: depagro.tomsk.gov.ru В сентябре 2023…

Врач рассказал, почему люди болеют в марте и как…

Болезнь Фото: pixabay.com Чаще всего в марте люди жалуются на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp