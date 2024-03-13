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Суд признал виновным мужчину, убившего своего друга в Алтайском крае

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Суд признал виновным мужчину, убившего своего друга в Алтайском крае

Суд приговорил виновного к лишению свободы.

Источник фото: Катунь 24

22 сентября 2023 года в поселке Парижская Коммуна Зонального района два друга решили отметить случайный заработок. Собравшись в доме одного из мужчин, друзья выпили алкоголь. Ночью между гостем и хозяином дома возник конфликт из-за незначительного повода, в результате которого 50-летний хозяин нанес другу несколько ударов ножом в шею и голову.

Осознав, что друг мертв, подозреваемый задумал сымитировать самоубийство. Положив кухонный нож в руку убитого, мужчина отправился к соседям, чтобы те вызвали скорую помощь и полицию.

Однако под тяжестью доказательств обвиняемый признался в содеянном. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Взято отсюда.

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