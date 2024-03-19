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Суд призвал администрацию города Барнаула принять меры к организации незамедлительного отлова безнадзорных животных

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Суд призвал администрацию города Барнаула принять меры к организации незамедлительного отлова безнадзорных животных

На заседании отметили, что несмотря на заключение муниципальных контрактов о незамедлительном отлове безнадзорных животных после сообщения об их обнаружении, принимаемых мер недостаточно, поскольку риск причинения такими животными вреда жизни или здоровью граждан сохраняется на высоком уровне. То обстоятельство, что бригада приюта для бездомных собак и кошек «Ласка» по отлову животных состоит из двух человек, исключает надлежащее исполнение условий контракта о незамедлительном отлове. Кроме того, возможны иные варианты отлова и содержания безнадзорных животных (заключение контрактов с другими хозяйствующими субъектами, создание организации по исполнению таких функций, выделение денежных средств на строительство приютов для животных), которые не рассмотрены администрацией и комитетом, — сообщает краевая прокуратура.

При этом судебная коллегия указала, что круглосуточный прием заявок на отлов безнадзорных животных действующими нормативными правовыми актами не предусмотрен.

Взято отсюда.

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