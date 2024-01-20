Суд вынес приговор жителю Рубцовска, который устроил пожар и погубил трех человек

Выяснение семейных отношений с помощью «огненных аргументов» довело жителя Рубцовска до колонии строгого режима. В одночасье он превратился в убийцу трех человек, осиротил двух детей… В жуткой истории разбирались следствие и суд.

Трагедия на улице Заводской

Сообщение о пожаре на улице Заводской в Рубцовске поступило диспетчеру ГУ МЧС России по Алтайскому краю поздним вечером 26 января 2023 года. Караул в составе двух отделений прибыл на место происшествия. Горел одноэтажный кирпичный дом, открытого пламени с улицы не было видно, лишь густой дым валил через крышу, из слуховых окон. Но в любой момент пламя могло вырваться наружу, переброситься на расположенные рядом надворные постройки. Угрозу распространения огня на соседние строения и дома пожарные оценили как существенную.

В помещении была очень высокая температура, видимость плохая из-за задымления. Сотрудники МЧС проливали каждое помещение, двигаясь вперед, вглубь дома. И вскоре обнаружили погибших. Ближе к выходу – тело мужчины. Он лежал на полу рядом с дверным проемом. В дальних спальнях нашли еще двух женщин, которые также уже не подавали признаков жизни.

К месту пожара прибыли и полицейские, один из которых и задержал поджигателя. Тот наблюдал за происходящим в собравшейся у горящего дома толпе, будто не имел к трагедии никакого отношения. Девочка-подросток подошла к сотруднику правопорядка и указала на мужчину, сказала, что это сожитель ее матери, который все и устроил.

Полицейский сразу же решил подойти к предполагаемому преступнику, но тот, заметив человека в погонах, начал убегать, прятаться за автомобиль пожарной службы, а услышав, что с ним хочет побеседовать правоохранитель, бросился бежать. В итоге пришлось догнать подозрительного типа и надеть ему наручники. На служебном автомобиле мужчину повезли в отдел. Он был явно нетрезв. На вопросы по поводу случившегося пожара не отвечал.

Главой семьи не стал

В отношении задержанного – 35-летнего Алексея Макина (фамилия изменена) было возбуждено уголовное дело. Поджог он совершил на глазах детей своей сожительницы, видимо, считал, что девочки также не смогут спастись. Но те рассказали о его роли в трагедии. В итоге сомнений в виновности фигуранта дела не осталось изначально, а собранные доказательства лишь подтвердили его вину.

Как выяснилось, в доме, где жила Екатерина Кошкина (фамилия изменена) с двумя несовершеннолетними дочерьми и матерью-пенсионеркой, Макин поселился после переписки в соцсетях. Виртуальное знакомство с Екатериной у него состоялось в начале 2021 года, а осенью 2022 года он приехал и остался.

По словам девочек, чудом оставшихся в живых, их новоиспеченный отчим им не нравился. Старшая из дочерей Екатерины сообщила во время следствия, что толком он нигде не работал, в основном семья жила на их с сестрой пенсии по потере кормильца и на бабушкину.

Макин только помогал делать ремонт. Но сам он в него не вкладывался, только физически помогал – сделал ванную, унитаз, установил бойлер. Отношения у Екатерины и Алексея были не очень хорошие. Сожители часто ссорились, доходило до рукоприкладства. В декабре 2022 года Екатерина даже обращалась с травмами в больницу в Рубцовске. Но Макина все равно прощала, он продолжал жить в доме ее семьи. В ходе ссор он иногда кричал, что сожжет их дом, все, что он отремонтировал.

В конце декабря 2022 к Кошкиной приехал еще и друг их семьи, стал проживать у них дома, ночевал у них в комнате. Конфликтов от этого меньше не стало. Накануне пожара Екатерина и Алексей ссорились весь день.

По словам Макина, он якобы приревновал женщину к гостю, который приходил накануне и участвовал в общем застолье. Якобы Алексей увидел, как те сидели на одном кресле. Он высказал Екатерине претензии, на этой почве у них развился конфликт. Когда вся семья ушла спать, Макин не успокоился. Сидел возле печки, пил алкогольный напиток и размышлял на тему, какой нехорошей оказалась Екатерина. Себя так вела, а он столько для нее сделал, своими руками отремонтировал ее дом. Он собирался на следующий день уехать в Новосибирск, так как не видел продолжения их отношений и не хотел с ней больше жить, уже собрал для этого сумку. Как признался следователю Макин, он решил проучить женщину за ее поведение и напугать ее. Поэтому взял бутылку с бензином и разбрызгал его в комнате Екатерины.

Потом зашел в комнату к детям, сказал им одеваться и выходить на улицу, поскольку он намеревается поджечь дом. Девочки взяли куртки и вышли на улицу через входную дверь. И лишь после этого он зажег спичку и бросил на ковер… Резко вспыхнуло огненное облако, произошел хлопок, и огонь начал моментально распространяться по комнате, было много дыму. Екатерина, а также ее мать и друг семьи не проснулись…

Выполнил угрозу

Однако в дальнейшем стало понятно, что эту слезную историю Макин выдумал, чтобы преуменьшить свою ответственность за преступление. По словам девочек, многие ключевые моменты были совсем иными.

Мужчина весь день в одиночку пил алкоголь, ругался с Екатериной. Кричал: «Я подожгу дом, спалю все дотла, все, что я сделал, все сгорит». Мать девочек, по их словам, успокаивала Макина, но это на него не действовало. Он был зол, агрессивен, но конфликтовал он только с Екатериной, к ним не заходил и ничего им не говорил, они также в конфликт не вмешивались.

Через какое-то время Екатерина зашла к ним в спальню и сказала, чтобы они не выходили в кухню, поскольку Макин все там облил бензином, который попал ей на домашние тканевые тапочки.

Резкий запах горючего вещества чувствовался везде, пахло даже от кота, который вошел к девочкам в комнату. Но никто из взрослых не предположил, что озверевший от злости и алкоголя и правда выполнит свою угрозу. Просто открыли на кухне окно для проветривания. И спокойно пошли спать.

Старшая из сестер решила досмотреть фильм по телевизору, младшая уснула. Макин оставался на кухне один. Через некоторое время он прошел в детскую комнату, отодвинул занавеску, которая находилась в дверном проеме между их и маминой комнатой, и кинул туда зажженную спичку или зажигалку. Моментально вспыхнуло пламя, начало разгораться с сумасшедшей скоростью. Девочка услышала, как мама крикнула, чтобы они с сестрой бежали на улицу.

Сам поджигатель выскочил из дома. Старшая сестра тут же разбудила младшую, одеваться у них не было времени, побежали, как были, в нижнем белье и футболках. По дороге толкнули гостившего у них в доме друга семьи, тот проснулся, и вроде бы понял, что в доме пожар.

Выйти через входную дверь девочки не смогли, она оказалась запертой снаружи. Удалось выбраться через окно. Дети отправились к соседке… Младшая из девочек осталась у нее, а старшая взяла вещи и ушла к месту пожара, звонила в МЧС.

Девочка пробралась к входной двери горящего строения и открыла шпингалет, надеясь, что кто-нибудь все-таки еще выйдет из дома… Но, увы, это уже не могло помочь.

Вердикт «виновен»

Когда дело дошло до суда, Макин выбрал суд присяжных. Видимо, надеялся их как-то разжалобить. Но они вынесли обвинительный вердикт.

Как рассказала «АП» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Ольга Кривцова, с учетом этого суд квалифицировал действия Макина как убийство трех человек, совершенное с особой жестокостью, покушение на убийство еще двух и умышленное уничтожение чужого имущества.

Суд приговорил Макина к 24 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить по 3 миллиона 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда детям, которых осиротил, и 1 миллион рублей родственнице погибшего друга семьи, возместить материальный ущерб от преступления – более 800 тысяч рублей.

>

ЛОГИНОВА Тамара Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтая видео ,