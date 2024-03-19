Суд вынес приговор по делу о ДТП с участием стада коз в Алтайском крае

Виновными признали обе стороны инцидента.

Источник фото: Катунь 24

Во время движения автомобиля Hyundai Creta по маршруту Павловск – Камень-на-Оби – граница НСО на дорогу неожиданно выбежало стадо коз. В результате столкновения с животными иномарка получила повреждения, после чего владелец обратился в суд.

Как рассказали в пресс-службе судов Алтайского края , хозяин коз требования о возмещении ущерба не признал. По его мнению, водитель превысил скорость и не пытался предотвратить ДТП, хотя животных на дороге было видно. Кроме того, из-за инцидента у мужчины погибли два козленка.

Проведя необходимые экспертизы, суд установил, что в произошедшем ДТП виноваты обе стороны. С одной стороны, ПДД запрещают нахождение животных на проезжей части без присмотра. С другой — водитель также допустил нарушение, не предпринимая мер к снижению скорости при обнаружении находящихся в пределах дороги на обочинах коз.

80 % степени ответственности за происшествие возложили на владельца иномарки, 20 % — на владельца стада коз.

Взято отсюда.

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