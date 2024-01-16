Суд взыскал с алтайского фермера более 7 млн рублей за массовую гибель пчел

Восемь жителей Бийского района обратились в суд с исками к юридическому лицу о возмещении ущерба в связи с массовой гибелью пчел.
Каждый из них имеет пасеку. В результате обработки полей ответчиком химикатами у пчел начался массовый мор.
Суд установил, что обработка пестицидами была осуществлена с нарушением санитарных норм. В том числе объявление о ее начале в СМИ было опубликовано с нарушением срока, в нем не указаны границы обрабатываемых земельных участков, конкретные сроки проведения работ и др.
Также ответчик не смог доказать, что массовая гибель произошла не от примененных им пестицидов, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика более 7 млн. рублей.
Решение не вступило в законную силу.
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