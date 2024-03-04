Судебные приставы Алтайского края передали медикаменты бойцам СВО

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю закупили для участников специальной военной операции необходимые медикаменты.
Посылка передана через региональное волонтерское движение «Весточка из дома – с заботой о солдате». В ближайшие дни гуманитарная помощь отправится землякам, отстаивающим интересы нашей Родины на передовой.
Судебные приставы Алтайского края на постоянной основе принимают участие в благотворительных мероприятиях, оказывают бойцам добровольную помощь, приобретают и отправляют на фронт необходимые вещи.
Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
Взято отсюда.
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