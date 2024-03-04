реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Судебные приставы Алтайского края передали медикаменты бойцам СВО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Судебные приставы Алтайского края передали медикаменты бойцам СВО

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю закупили для участников специальной военной операции необходимые медикаменты.

Посылка передана через региональное волонтерское движение «Весточка из дома – с заботой о солдате». В ближайшие дни гуманитарная помощь отправится землякам, отстаивающим интересы нашей Родины на передовой.

Судебные приставы Алтайского края на постоянной основе принимают участие в благотворительных мероприятиях, оказывают бойцам добровольную помощь, приобретают и отправляют на фронт необходимые вещи.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости горного алтая сегодня свежие ,

горняк22 телеграм
«Акциз вырос втрое, люди заплатят вчетверо»: эксперты предупредили, что россиян ждет резкое подорожание вина

«Акциз вырос втрое, люди заплатят вчетверо»: эксперты предупредили, что россиян ждет резкое подорожание вина

Предстоящий рост акциза приведет, по словам экспертов, к серьезным изменениям…

Узнать больше
Фантомные боли, съемная комната и работа кассиром: как живет красноярец, получивший увечье на СВО

Фантомные боли, съемная комната и работа кассиром: как живет красноярец, получивший увечье на СВО

Бывшему вагнеровцу не дали выплаты по ранению 5 марта 2024,…

Узнать больше
«Схема очень филигранная»: клиент популярного маркетплейса рассказал, как каждый из нас может лишиться всех денег на счетах

«Схема очень филигранная»: клиент популярного маркетплейса рассказал, как каждый из нас может лишиться всех денег на счетах

О новой афере Александр узнал, когда захотел купить товар на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp