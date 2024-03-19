Судебные приставы взыскали с виновника ДТП свыше полумиллиона рублей компенсации морального вреда

Судебные приставы Алтайского края взыскали компенсацию морального вреда после смертельного ДТП.
Житель г. Камень-на-Оби, управляя грузовым фургоном вдоль проезжей части, превысив скорость, совершил наезд на пешехода, что повлекло смерть человека по неосторожности.
Суд признал водителя автомобиля виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно решению суда, помимо наказания, виновник ДТП должен был выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 550 тыс. рублей.
В добровольном порядке судебное решения исполнено не было. Исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда поступил в отделение судебных приставов Каменского и Крутихинского районов Главного управления ФССП России по Алтайскому краю.
Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Благодаря предпринятым мерам принудительного исполнения, взыскателю возмещен моральный вред , причиненный в результате дорожного происшествия в полном объеме.
Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
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