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Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

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Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

Жители соседнего с Алтайским краем государства приобрели в Республике Алтай лошадей и пытались незаконно перевезти их через границу.

Инцидент произошел в Кулундинском районе при осмотре грузового автомобиля с прицепом. В нем находились 50 лошадей. Было установлено перемещение животных по ветеринарному сертификату Таможенного союза формы №1, имеющему признаки подделки.

Кроме того, в ходе физического контроля установлено полное отсутствие признаков идентификации животных (чипов, указанных в описи на животных). В ходе разбирательства стало известно, что граждане Казахстана приобрели лошадей для перевозки их в свою страну.

С целью установления эпизоотического благополучия животные задержаны и помещены на изолированное содержание для проведения карантинных мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы Алтайского края. По результатам мероприятий будет рассмотрен вопрос о дальнейшем перемещении животных или их убое.

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Взято отсюда.

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