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Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

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В прошлом году в наших материалах мы много говорили о комфортной городской среде и факторах, на нее влияющих. В начале апреля Минстрой РФ опубликовал ежегодный индекс качества городской среды. Согласно данным ведомства, самым комфортным городом Алтайского края оказалась Белокуриха. Тогда мы попросили вице-президента Союза архитекторов России (САР) Петра Анисифорова и почетного архитектора РФ Михаила Шмидта прокомментировать этот факт и в целом оценить состояние и перспективы наших городов. Интересный получился разговор.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Барнаул вид.

Не путайте туризм с ПМЖ

Петр Анисифоров отметил, что более крупные и развитые города отвечают на большую часть бытовых вопросов: это и аэропорт, и транспорт, и система образования — то есть, все формы современной жизни.

Поэтому комфортнее все-таки жить в более организованном и освоенном пространстве, а положительные впечатления, которые получают люди, съездившие в Белокуриху, это все-таки лишь фрагменты жизни. С ним согласен и Михаил Шмидт.

Михаил Шмидт,
почетный архитектор РФ:

Лидерство Белокурихи вполне заслужено — ее смело можно назвать туристическим фасадом края. Там на высоком уровне выполнены и благоустройство, и городская среда. Но это если мы говорим о курортной зоне, а курортная зона — это ведь не вся Белокуриха.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

“Купеческая слобода Андреевых” в Белокурихе-2.

Точки роста алтайских городов

Михаил Шмидт добавил, что в последнее десятилетие Алтай активно позиционируют как один из туристических центров России. В связи с этим в край приходят большие инвестиции, которые его постепенно преображают.

Петр Анисифоров отметил, что магнитом для инвестиций турбизнеса могли бы стать исторические памятники Алтайского края. По его словам, интерес к ним у знающих, интеллектуальных туристов сверхколоссальный.

Петр Анисифоров,
вице-президент САР:

Алтайский край — уникальный регион, в котором расположено множество объектов, к сожалению, пока не получивших достойного места в российской историографии. У нас практически любой населенный пункт масштабом от райцентра обязательно важное место в истории России занимает.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

На Алтае восстанавливают памятник Валентине Терешковой.

Славгород, Бийск, Заринск, Змеиногорск

Эксперт напомнил, что Славгород — это продукт великих реформ Столыпина, переселения с Волги и Малороссии, в Бийске умер отец первого президента Польши — Войцеха Ярузельского.

В Заринском районе сохранились подземные православные храмы, которые устраивали монахи, приезжавшие с Киево-Печерской Лавры, а в Змеиногорске есть целый подземный город — 11 горизонтов, около 350 м глубиной, тянущийся в ширину на многие километры.

«В Германии подобные заведения намного-намного меньше, но они круглый год работают — там проводят свадьбы, устраивают библиотеки, вино хранят. В Индии так же. Но наши места гораздо лучше и потенциально могут привлечь, опять же, колоссальные инвестиции», — указал архитектор.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Шахта рудника.

Камень-на-Оби

Что касается Камня-на-Оби, который в индексе Минстроя занял последнее место по Алтайскому краю, то Петр Анисифоров выразил мнение, что историко-культурный потенциал города сильно недооценен.

Он указал, что из Камня вышел целый ряд личностей, прославившихся на мировом уровне — например, главный режиссер «Мосфильма» Иван Пырьев. Михаил Шмидт добавил, что в Камне работал Юрий Кондратюк, которого он назвал фигурой, по своему масштабу сопоставимой с Николой Тесла.

1 Справка:

Юрий Кондратюк — инженер, изобретатель, конструктор. Построил в Камне-на-Оби гигантский элеватор из дерева без единого гвоздя — так называемый «Мастодонт», сгоревший в 90-е годы.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Камень-на-Оби.

Алейск, Заринск, Рубцовск, Бийск

Михаил Шмидт рассказал, что моногорода Алтайского края, такие как Алейск или Заринск, развиваются невысокими темпами. Так же, как Рубцовск и Бийск, эти города пережили тяжелые времена и промышленный спад, а для того, чтобы молодежь видела перспективу, необходимы высшие и средне-специальные учебные заведения, а также рабочие места.

Михаил Шмидт,
почетный архитектор РФ:

Их развитие — вопрос, скорее даже не урбанистики, а общей экономической политики и обеспечения занятости населения. На сегодняшний день, мне кажется, ситуация в этих городах не слишком веселая, полагаю, пока что оттуда продолжится отток населения.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Экономика

Архитектор, впрочем, указал, что миграция идет и из Барнаула тоже. Сейчас он компенсируется притоком людей из сельской местности, однако этот процесс создает эффект понижения общего уровня образования горожан, хотя пока и не слишком заметно.

«Для развития важно создавать также и высокоуровневую интеллектуальную среду. Вспомните, сколько было интеллектуальных кадров в Бийске в его лучшие времена — докторов наук, маститых ученых, работавших на местных предприятиях, Академик Сакович, например», — отметил Михаил Шмидт.

1 Справка:

Геннадий Сакович — советский и российский химик, один из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах. Академик РАН, доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Геннадий Сакович пригласил Путина в Бийск.

Видимая рука рынка

Тем не менее, в целом эксперты положительно оценивают существующие в регионе тенденции, отмечая, что в последние годы ситуация в алтайских городах действительно меняется в лучшую сторону. В том числе, благодаря рыночным механизмам.

Михаил Шмидт рассказал, что на фоне снижения спроса растет конкуренция в жилищном строительстве. Это побуждает застройщиков завлекать потенциальных клиентов с помощью не только экономических, но и эстетических инструментов.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Новостройки Барнаула.

Михаил Шмидт,
почетный архитектор РФ:

Архитектура продается очень хорошо. Если лет 8-10 назад моментально уходили любые квадратные метры, даже в каких-то безобразных домах, то теперь люди стали более требовательны. И исследования, и наш личный опыт наглядно демонстрируют, что объекты с качественной архитектурой и хорошим благоустройством продаются лучше и дороже.

По словам архитектора, здесь работают те же маркетинговые механизмы, что и в ритейле — продаются не вещи, а впечатления. К тому же, выросла доступность информации, люди видят передовые тренды урбанистики и стремятся к ним, а госорганы уловили этот тренд и реагируют на запрос своих избирателей.

Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

Сквер Медиков.

Роль личности и квартирный вопрос

Петр Анисифоров выразил мнение, что самым наглядным показателем служит динамика ввода жилья. Если оно строится, значит город развивается и кому-то нужен. А главным драйвером выступает личностный фактор руководства.

Петр Анисифоров,
вице-президент САР:

Несмотря на то, что законы в России едины для всех, города и территории все развиваются по-разному. Все напрямую зависит от личности в административном аппарате. Чем масштабнее личность, тем активнее она развивает свою территорию.

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Взято отсюда
24.01.2024

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