Тебе на «Б». Урбанисты оценили потенциал алтайских городов

В прошлом году в наших материалах мы много говорили о комфортной городской среде и факторах, на нее влияющих. В начале апреля Минстрой РФ опубликовал ежегодный индекс качества городской среды. Согласно данным ведомства, самым комфортным городом Алтайского края оказалась Белокуриха. Тогда мы попросили вице-президента Союза архитекторов России (САР) Петра Анисифорова и почетного архитектора РФ Михаила Шмидта прокомментировать этот факт и в целом оценить состояние и перспективы наших городов. Интересный получился разговор.

Барнаул вид.

Не путайте туризм с ПМЖ

Петр Анисифоров отметил, что более крупные и развитые города отвечают на большую часть бытовых вопросов: это и аэропорт, и транспорт, и система образования — то есть, все формы современной жизни.

Поэтому комфортнее все-таки жить в более организованном и освоенном пространстве, а положительные впечатления, которые получают люди, съездившие в Белокуриху, это все-таки лишь фрагменты жизни. С ним согласен и Михаил Шмидт.

Михаил Шмидт,

почетный архитектор РФ:

Лидерство Белокурихи вполне заслужено — ее смело можно назвать туристическим фасадом края. Там на высоком уровне выполнены и благоустройство, и городская среда. Но это если мы говорим о курортной зоне, а курортная зона — это ведь не вся Белокуриха.

“Купеческая слобода Андреевых” в Белокурихе-2.

Точки роста алтайских городов

Михаил Шмидт добавил, что в последнее десятилетие Алтай активно позиционируют как один из туристических центров России. В связи с этим в край приходят большие инвестиции, которые его постепенно преображают.

Петр Анисифоров отметил, что магнитом для инвестиций турбизнеса могли бы стать исторические памятники Алтайского края. По его словам, интерес к ним у знающих, интеллектуальных туристов сверхколоссальный.

Петр Анисифоров,

вице-президент САР:

Алтайский край — уникальный регион, в котором расположено множество объектов, к сожалению, пока не получивших достойного места в российской историографии. У нас практически любой населенный пункт масштабом от райцентра обязательно важное место в истории России занимает.

На Алтае восстанавливают памятник Валентине Терешковой.

Славгород, Бийск, Заринск, Змеиногорск

Эксперт напомнил, что Славгород — это продукт великих реформ Столыпина, переселения с Волги и Малороссии, в Бийске умер отец первого президента Польши — Войцеха Ярузельского.

В Заринском районе сохранились подземные православные храмы, которые устраивали монахи, приезжавшие с Киево-Печерской Лавры, а в Змеиногорске есть целый подземный город — 11 горизонтов, около 350 м глубиной, тянущийся в ширину на многие километры.

«В Германии подобные заведения намного-намного меньше, но они круглый год работают — там проводят свадьбы, устраивают библиотеки, вино хранят. В Индии так же. Но наши места гораздо лучше и потенциально могут привлечь, опять же, колоссальные инвестиции», — указал архитектор.

Шахта рудника.

Камень-на-Оби

Что касается Камня-на-Оби, который в индексе Минстроя занял последнее место по Алтайскому краю, то Петр Анисифоров выразил мнение, что историко-культурный потенциал города сильно недооценен.

Он указал, что из Камня вышел целый ряд личностей, прославившихся на мировом уровне — например, главный режиссер «Мосфильма» Иван Пырьев. Михаил Шмидт добавил, что в Камне работал Юрий Кондратюк, которого он назвал фигурой, по своему масштабу сопоставимой с Николой Тесла.

1 Справка:

Юрий Кондратюк — инженер, изобретатель, конструктор. Построил в Камне-на-Оби гигантский элеватор из дерева без единого гвоздя — так называемый «Мастодонт», сгоревший в 90-е годы.

Камень-на-Оби.

Алейск, Заринск, Рубцовск, Бийск

Михаил Шмидт рассказал, что моногорода Алтайского края, такие как Алейск или Заринск, развиваются невысокими темпами. Так же, как Рубцовск и Бийск, эти города пережили тяжелые времена и промышленный спад, а для того, чтобы молодежь видела перспективу, необходимы высшие и средне-специальные учебные заведения, а также рабочие места.

Михаил Шмидт,

почетный архитектор РФ:

Их развитие — вопрос, скорее даже не урбанистики, а общей экономической политики и обеспечения занятости населения. На сегодняшний день, мне кажется, ситуация в этих городах не слишком веселая, полагаю, пока что оттуда продолжится отток населения.

Экономика

Архитектор, впрочем, указал, что миграция идет и из Барнаула тоже. Сейчас он компенсируется притоком людей из сельской местности, однако этот процесс создает эффект понижения общего уровня образования горожан, хотя пока и не слишком заметно.

«Для развития важно создавать также и высокоуровневую интеллектуальную среду. Вспомните, сколько было интеллектуальных кадров в Бийске в его лучшие времена — докторов наук, маститых ученых, работавших на местных предприятиях, Академик Сакович, например», — отметил Михаил Шмидт.

1 Справка:

Геннадий Сакович — советский и российский химик, один из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах. Академик РАН, доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

Геннадий Сакович пригласил Путина в Бийск.

Видимая рука рынка

Тем не менее, в целом эксперты положительно оценивают существующие в регионе тенденции, отмечая, что в последние годы ситуация в алтайских городах действительно меняется в лучшую сторону. В том числе, благодаря рыночным механизмам.

Михаил Шмидт рассказал, что на фоне снижения спроса растет конкуренция в жилищном строительстве. Это побуждает застройщиков завлекать потенциальных клиентов с помощью не только экономических, но и эстетических инструментов.

Новостройки Барнаула.

Михаил Шмидт,

почетный архитектор РФ:

Архитектура продается очень хорошо. Если лет 8-10 назад моментально уходили любые квадратные метры, даже в каких-то безобразных домах, то теперь люди стали более требовательны. И исследования, и наш личный опыт наглядно демонстрируют, что объекты с качественной архитектурой и хорошим благоустройством продаются лучше и дороже.

По словам архитектора, здесь работают те же маркетинговые механизмы, что и в ритейле — продаются не вещи, а впечатления. К тому же, выросла доступность информации, люди видят передовые тренды урбанистики и стремятся к ним, а госорганы уловили этот тренд и реагируют на запрос своих избирателей.

Сквер Медиков.

Роль личности и квартирный вопрос

Петр Анисифоров выразил мнение, что самым наглядным показателем служит динамика ввода жилья. Если оно строится, значит город развивается и кому-то нужен. А главным драйвером выступает личностный фактор руководства.

Петр Анисифоров,

вице-президент САР:

Несмотря на то, что законы в России едины для всех, города и территории все развиваются по-разному. Все напрямую зависит от личности в административном аппарате. Чем масштабнее личность, тем активнее она развивает свою территорию.

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Взято отсюда

24.01.2024