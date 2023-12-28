Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Техдиректора алтайского застройщика будут судить по делу о коррупции

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Техдиректора алтайского застройщика будут судить по делу о коррупции

Фото: Виталий Барабаш

Представитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Строительство велось по нацпроекту “Демография”

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении технического директора строительной компании “Жемчужины Алтая”. Об этом сообщили в региональном СКР и прокуратуре .

С ноября 2019 года по март 2021 года фирма занималась строительством детского сада “Светлячок” в Майме. В то же время, в декабре 2021 года, на завершающем этапе было строительство детского сада на ул. Алтайской. Представитель застройщика забрал дизель-генераторную установку с территории “Светлячка” и установил ее на строящемся объекте на улице Алтайской. Это нужно было для получения заключения о соответствии строящегося детсада требованиям проектной документации.

29 января, 17:26 На Алтае завели дело о халатности при строительстве домов для детей-сирот

Проектировщики разработали документацию с нарушением, а уполномоченные лица из органов власти закрыли на это глаза. В итоге сироты остались без жилья

После этого, умышленно введя должностных лиц отдела капитального строительства администрации Майминского района в заблуждение, обвиняемый получил заключение и подписанные акты выполненных работ. На основании этих документов за фактически непоставленное оборудование заказчик перечислил компании бюджетные средства в размере свыше 1,3 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, вернув в детский сад похищенную установку.

Уголовное дело направили в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 47 млн рублей .

Взято отсюда.

новости алтай края , лента новостей республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

 Новости Алтай

Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix