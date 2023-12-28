Техдиректора алтайского застройщика будут судить по делу о коррупции

Фото: Виталий Барабаш

Представитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Строительство велось по нацпроекту “Демография”

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении технического директора строительной компании “Жемчужины Алтая”. Об этом сообщили в региональном СКР и прокуратуре .

С ноября 2019 года по март 2021 года фирма занималась строительством детского сада “Светлячок” в Майме. В то же время, в декабре 2021 года, на завершающем этапе было строительство детского сада на ул. Алтайской. Представитель застройщика забрал дизель-генераторную установку с территории “Светлячка” и установил ее на строящемся объекте на улице Алтайской. Это нужно было для получения заключения о соответствии строящегося детсада требованиям проектной документации.

29 января, 17:26 На Алтае завели дело о халатности при строительстве домов для детей-сирот

Проектировщики разработали документацию с нарушением, а уполномоченные лица из органов власти закрыли на это глаза. В итоге сироты остались без жилья

После этого, умышленно введя должностных лиц отдела капитального строительства администрации Майминского района в заблуждение, обвиняемый получил заключение и подписанные акты выполненных работ. На основании этих документов за фактически непоставленное оборудование заказчик перечислил компании бюджетные средства в размере свыше 1,3 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, вернув в детский сад похищенную установку.

Уголовное дело направили в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле суд вынес приговор по делу о мошенничестве на 47 млн рублей .

Взято отсюда.

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