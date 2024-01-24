Технологичные и недешевые: какими будут выборы президента в Алтайском крае

Фото: Евгения Кочеткова/"Толк"

Важнейшие выборы страны обещают быть максимально доступными для всех избирателей региона. Кроме того, серьезные средства вложены и в информирование о них

Президентские выборы в 2024 году в Алтайском крае будут дорогостоящими и высокотехнологичными: там будут задействованы все существующие механизмы, позволяющие потенциальным избирателям проголосовать практически где угодно. Обо всех аспектах грядущей электоральной процедуры в ходе пресс-конференции 23 января рассказала глава краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Полный охват

Всего в Алтайском крае на 1 января 2024 года зарегистрировано 1,756 млн избирателей. Причем из них – 529,7 тысяч в Барнауле, то есть порядка 30%. В других городских округах края проживает свыше 395 тысяч избирателей, или же 22,5% от общего числа. В муниципальных районах живут около 44% или 784,1 тысячи избирателей, а в муниципальных округах проживают порядка 3% избирателей, это 47,6 тысяч человек.

Особенностью президентской избирательной кампании станет использование в Алтайском крае механизма “Мобильный избиратель”, позволяющего голосовать на “неродном” участке, подав заранее соответствующее заявление. Сделать это можно с 29 января в любой территориальной избирательной комиссии, в МФЦ, с помощью “Госуслуг”. Однако у регистрации есть и “дедлайн”: он наступает 11 марта.

В Алтайском крае будут работать и временные избирательные участки: в общей сложности их будет 17 штук. Из них 12 будут в медицинских учреждениях в Барнауле и Алейске, еще четыре в санаториях Белокурихи и, наконец, один расположится в учреждении несколько иного рода – в СИЗО №1 в краевой столице.

23 января, 14:27 На выборы президента в Алтайском крае потратят почти полмиллиарда рублей

Вся эта, без сомнения, значительная сумма выделена из федерального бюджета. При этом она состоит из двух частей, одна из которых предназначена для специального проекта

Деньги и технологии

Что же касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то зарегистрироваться для участия в нем на “Госуслугах” также можно с 29 января по 11 марта. Условия регистрации остаются теми же: подтвержденный аккаунт на портале и наличие активного избирательного права. Отдать свой голос в дистанционном формате можно на протяжении всех трех дней голосования с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта .

При этом во время прошлогодней губернаторской кампании ДЭГ воспользовались свыше 111 тысяч алтайских избирателей. И почти 90% из них не только зарегистрировались, но и не забыли отдать голоса.

Также уже известна и стоимость выборов. Для их организации из федерального бюджета край получит в общей сложности 484,5 млн рублей. Основное финансирование оставляет 342,1 млн рублей. Еще 142,4 млн рублей пойдут на реализацию проекта “Информ УИК”. Большая часть всех этих средств пойдет на оплату труда работников УИКов и ТИКов.

Проект “Информ УИК” направлен на персональное информирование избирателей. Причем в двух компонентах: “живом” и “сетевом”. Первый возьмут на себя члены участковых комиссий, которые займутся обходом домов с информацией о главных выборах в стране. Кроме того, по сообщениям СМИ, ЦИК запустит соответствующее мобильное приложение.

Взято отсюда.

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