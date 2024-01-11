Антон Шеломенцев рассказывал в СМИ о том, как всё хорошо с транспортом и дорогами, а сегодня его задержали за взятку

Сегодня, 11 января, оперативники задержали зама главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. 35-летнего Антона Шеломенцева подозревают в получении взятки в особо крупном размере — два миллиона рублей.

— По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок в краевом центре, — рассказали в пресс-службе алтайского следкома.

NGS22.RU подтвердили, что речь идет именно о Шеломенцеве.

По данным следствия, чиновник брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на несоответствие автобусов стандартам городских перевозок.

Пока Антон Шеломенцев остается на должности. Сегодняшний скандал — не первый за время его «службы народу». Вспоминаем самые-самые за последнее время. Шеломенцев был председателем комитета по дорожному хозяйству благоустройству, транспорту и связи с 2017 года. В 2022-м его повысили до заммэра.

Миллионы — в канализацию

Летом прошлого года горожане жаловались на ливневки. Особенно проблемными были те, что на Павловском тракте и улице Попова. На первую власти города потратили 200 миллионов рублей, на вторую — более 7 миллионов.

Оба проекта курировал лично Антон Шеломенцев. В августе 2023 года новую ливневку установили на Попова. Однако после дождя улицы вновь превратилась в огромную лужу — видео очевидцев это подтверждают. Чиновник говорил, что ливневки работают нормально. Например, раньше проезжую часть на Попова затапливало целиком, а теперь только одну полосу.

Асфальт провалился, а люди нет (хотя могли)

Летом 2023-го барнаульцев часто подводил асфальт. Нужно было смотреть под ноги, чтобы не угодить в дыру. В том числе в центре столицы региона. Так, на улице 1905 года до прошлого лета проводили лишь косметический ремонт дорог — латали дыры по мере необходимости.

Последний капитальный ремонт там был в 2010-м, и только 13 лет спустя власти взялись за эту улицу основательно. То же самое касается и улицы Аванесова. Там летом тоже провалился асфальт.

Но дыра на улице Северо-Власихинской, образовавшаяся тем же летом, побила все рекорды по зрелищности. Автомобиль провалился в дыру почти полностью, виден был только бампер.

— Накануне произошло повреждение на самотечной линии канализационного коллектора. В провале оказался автомобиль ВАЗ. В машине не было водителя и пассажиров, никто не пострадал, — рассказали «Амику» в пресс-службе горводоканала.

После этого специалисты чинили 25-метровую трубу, а с водителем дорожники договаривались без суда — обещали возместить ущерб.

В декабре прошлого года «слишком водянистый грунт» стал причиной провала асфальта в центре Барнаула — на проспекте Комсомольском. В яму угодила машина. Момент ДТП попал на видео. На месте дежурили сотрудники ДПС. Часть улицы перекрыли, приходилось объезжать.

— На этом участке грунт нестабильный, преимущественно песчаный, и его малейшее подмывание провоцирует повреждения дорожного покрытия. Точную причину появления воды в грунте установят после вскрытия дорожного полотна, — отвечали в пресс-службе СГК по городу.

Одна остановка и три аварии за месяц

Осенью прошлого года остановка у ТЦ «Первомайский» на проспекте Красноармейском стала настоящей городской легендой. Там произошло три аварии за месяц.

Первая 12 октября. Тогда нетрезвый водитель иномарки также влетел в ограждение. Пострадали два пешехода, одного из них госпитализировали.

19 октября пенсионер на иномарке протаранил ограждение. Водителю понадобилась помощь медиков.

После этого городские власти пытались обезопасить этот участок свежей дорожной разметкой. Ее нанесли 20 октября. Как видно по «статистике» ДТП, этой меры недостаточно. Ведь 13 ноября еще одна машина влетела в многострадальную остановку у «Первомайского». Кадры аварии попали в соцсети. Никто не пострадал.

Бесконечные жалобы на транспорт

На сайте комитета по дорожному хозяйству указан номер, по которому можно пожаловаться на водителей, кондукторов и перевозчиков. Но часто это не работает.

Так, летом прошлого года во время интернет-форума, который проводил региональный парламент, жительница Барнаула рассказала:

— Общественный транспорт в городе перестает ходить в 7–8 вечера. № 1, № 29 — в восемь вечера на маршруте ни одного автобуса. Как заставить перевозчика выполнять обязательства? Маршрут № 1 — одновременно в будни на линии 3–5 автобусов, а в выходные — вообще ни одного нет. Есть автобусы, где грязно. Есть автобусы, где по закону должны быть валидаторы, а по факту — нет, водители требуют переводить им на карту. Что делать и как быть? На такси каждый вечер не наездишься.

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин ответил, что нужно обращаться к ним либо в комитет по дорожному хозяйству. Это всё, что он тогда сказал.

Осенью барнаульцы, которые живут далеко от центра, рассказали «Амику», что в час пик в автобусы не протолкнуться. А если повезет, в транспорте будет душно и тесно.

— Я проживаю на улице Сиреневой. Проблема с транспортом в нашем густонаселенном районе сложилась давно. Но в этом году стало просто невыносимо. Домов в округе всё больше, и поток пассажиров увеличился. И все стараются уехать на двадцатке, у которой конечная остановка находится в поселке Лесном. Но к тому моменту, когда автобус доезжает до нас, он уже переполненный. Двери работают только на выход, так как они просто не закрываются

В декабре этого года в паблике Barnaul 22 горожане писали, что в холодное время года невозможно доехать из поселка Благодатное в город и обратно. Барнаульцы по часу ждут единственный автобус. Кроме того, транспорт грязный и холодный, говорили пассажиры. Они обращались к перевозчику, но ничего не изменилось.

Тополь рухнул на пенсионера

Весной 2021 года в Барнауле тополь рухнул на местного жителя. 59-летний мужчина скончался на месте. Ранее дерево осматривали сотрудники одного из отделов комитета по хозяйству, транспорту и благоустройству. Они писали в документах, что всё в порядке и тополь не нужно сносить.

— В комитете принимали решение, в лучшем случае немного обновить насаждение: спилить крону и оставить как есть. К крайней мере — вырубке — прибегать не собирались, — рассказали в региональном следкоме «Алтапрессу» зимой 2023 года.

Тополь сломался прямо у основания. За секунды до трагедии мимо проходила женщина с коляской.

После трагедии главу отдела благоустройства и озеленения Вадима Бахарева суд наказал ограничением свободы сроком на полтора года. Однако чиновник подал апелляцию и выиграл. Он по-прежнему на должности.

В этом материале мы собрали всё, что известно о Шеломенцеве. Он был во власти более десяти лет.

Взято Источник

12.01.2024