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Тело 26-летнего парня нашли на берегу Оби в Новосибирске

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Тело 26-летнего парня нашли на берегу Оби в Новосибирске

Фото: pixabay

На месте, где нашли молодого человека, работают следователи. Пока обстоятельства трагедии не уточняются, однако известно, что уходя из дома погибший оставил в квартире телефон, ключи и документы

В Новосибирске тело 26-летнего парня нашли на берегу Оби. Волонтеры искали его с 9 января, сообщает ” КП-Новосибирск “.

Молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. При этом он не взял с собой документы, телефон, ключи от квартиры и машины. На следующий день его нашли мертвым около Оби в Кировском районе города. Обстоятельства смерти выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 20 декабря на берегу озера Рабиновское нашли промерзшее тело девушки с выколотыми глазами и следами изнасилования. Волонтеры “Лиза Алерт” искали ее с 16 декабря.

Взято отсюда.

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