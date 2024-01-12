Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы

Фото: unsplash.com

На женщине обнаружили признаки насильственной смерти. Правоохранители опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения

В Москве нашли тело женщины в строительном мешке Фото: t.me/skmoscowgsu

На востоке Москвы 12 января нашли тело женщины в строительном мешке. Жуткую находку обнаружили возле дома на улице Парковая, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.

Возраст женщины не уточняется. На место прибыли следователи столичного СК. Организована доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске тело 26-летнего парня нашли на берегу Оби. Волонтеры искали его с 9 января. Обстоятельства его смерти выясняются.

Взято отсюда.

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