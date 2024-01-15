Тело пристава с огнестрельным ранением нашли возле суда в Санкт-Петербурге

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Тело мужчины нашли за воротами здания суда. Рядом с приставом обнаружили табельное оружие. Обстоятельства произошедшего выясняются

В Санкт-Петербурге утром 15 января нашли мертвым судебного пристава. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили возле Василеостровского районного суда, сообщает 78.ru .

Уточняется, что рядом с телом мужчины лежало табельное оружие.

“Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер“, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Рязани вечером 1 ноября прямо на улице убили начальника отделения службы судебных приставов Сергея Калужского. Трагедия произошла в одном из дворов города.

Взято отсюда.

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