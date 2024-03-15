Тёщины вечерки. Пятый день масленичной недели: традиции

В этом году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта.

Источник фото: Катунь 24

В этот день мужчины приглашали своих мам и тёщ на блины. Важно было показать доброе расположение к ним и их близким. Однако ингредиенты для блинов должна была принести теща: она приносила молодым кадушку, сковороду и половник, а тесть присылал гречневую крупу и масло.

Приходила теща не для того, чтобы поесть блинов, а чтобы поучить дочь и зятя уму-разуму, дать им добрые напутствия и полезные советы, которые могли бы пригодиться молодым в их дальнейшей семейной жизни.

Зять приглашал тещу заранее, причем верили, что чем сильнее он зазывает тещу на блины, тем сильнее он ее почитает. Накануне вечером зять приглашал тещу лично, а утром присылал за ней специальных парадных «позываток». Кто именно из родни тещи был приглашен вместе с ней, оповещать было принято заранее.

Игнорировать обычай нельзя было ни тёще, ни зятю, потому что это могло зародить между ними вражду.

Взято отсюда.

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