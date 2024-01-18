Традиционные крещенские купания в этом году состоятся 18-19 января. О местах с безопасными купелями читайте в посте:

Для этого в регионе обустроят более 40 иорданей. Самыми популярными из них:

– В Барнауле крещенский городок с купелью на Оби в районе бывшего Речного вокзала на площади Баварина, 8, а также на озере Пионерское (Борзовая Заимка).

У Речного вокзала возведут снежную часовню, сделают ледяные кафедры и крест изо льда. Крестный ход состоится 19 января в 11:00 сразу после утренней службы. Он начнется от Знаменского монастыря, после этого воду на Оби освятят.

– В Новоалтайске купель будет в микрорайоне Белоярский на реке Малая Черемшанка в районе Храма в честь Иверской иконы Божьей Матери (вблизи ул. Белоярской, д. 152а). Основные мероприятия здесь пройдут 19 января с 10 до 24 часов.

– В Бийске купель построят на правом берегу Бии, справа от Коммунального моста. Воду в купели освятят 19 января в 11:30.

– В Заринске купель на реке Чумыш, в районе городского пляжа. Доступ к ней будет разрешен с 12 до 21 часа 19 января. В этот же день пройдет Крестный ход от храма Серафима Саровского до реки Чумыш, где будет освящена вода.

Это оборудованные купели. Около них будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Кроме того, там построены специальные спуски в воду, чтобы человек не смог уйти под лед.

Купели также будут в нескольких районах региона.

Взято отсюда.

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