Транспортные полицейские задержали мужчину за хранение наркотического вещества

Транспортные полицейские задержали жителя города Новоалтайск подозреваемого в незаконном хранении мефедрона.

Сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России в ходе проведения оперативных мероприятий на перегоне станций Барнаул — Южный задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток с веществом, которое, по заключению экспертов, содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.

В отношении фигуранта отделением дознания Алтайского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Взято отсюда.

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