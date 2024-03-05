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Трехлетний ребенок с отцом погибли при пожаре в Алтайском районе

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Трехлетний ребенок с отцом погибли при пожаре в Алтайском районе

2 марта в одном из частных домов села Ая Алтайского района произошел пожар. После тушения в здании обнаружили тело 3-летней девочки и ее 45-летнего отца.

По предварительным данным, погибший использовал горючую жидкость при растапливании печи. Капля попала на пол и воспламенилась.

Известно, что на момент пожара в строении было трое детей, двое из которых успели выбежать на улицу. Глава семейства с дочкой спастись не успели.

По факту происшествия прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, рассказали в надзорном ведомстве.

Взято отсюда.

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