Трещины появились в жилом доме в Барнауле во время строительства здания поблизости. Следователи начали проверку

Уголовное дело пока не возбуждено.

Вблизи двухэтажного жилого дома, расположенному по улице Партизанской, 70б, вырыли котлован и начали строительство административного здания. В результате строительных работ в жилом доме пошли трещины.

Нахождение в нём признали опасным для жизни и здоровья людей. В целях безопасности граждане были вынуждены покинуть свои квартиры.

Как рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю, в ведомстве организовали проведение процессуальной проверки на наличие в действиях руководства строительной организации признаков нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Следователи проводят осмотр жилого дома и строящегося объекта. Кроме того, запрошена необходимая документация по состоянию дома с целью назначения и проведения судебных экспертиз, опрашиваются должностные лица и жильцы.

Взято отсюда.

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