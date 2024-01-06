Три автомобиля попали в ДТП на Змеиногорском тракте около Барнаула

Фото: Barnaul 22

Авария с несколькими автомобилями случилась в 60 км от краевой столицы. Обстоятельства произошедшего ДТП пока неизвестны

Днем 6 января рядом с Барнаулом на трассе столкнулись несколько автомобилей, сообщает Barnaul 22 в Telegram -канале.

Машины не смогли разъехаться на Змеиногорском тракте. Одно авто затормозило у обочины, а два других перегородили собой проезд по одной из полос дороги.

Рядом с автомобилями разбросаны осколки, которые отлетели от машин после столкновения.

Сведений о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее в Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai.

Взято отсюда.

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