Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

23 января на 276 км Чуйского тракта в Троицком районе в районе с. Гордеевка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, произошло столкновение транспортных средств, в результате которого три человека погибли и один травмирован.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП.

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