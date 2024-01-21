Три человека пострадали в ДТП с трамваем в Бийске

Вечером 20 января в Бийске легковой автомобиль столкнулся с трамваем на коммунальном мосте. В ДТП пострадали три человека.

Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, виновником инцидента стал водитель легковушки. Мужчина выехал на рельсы для обгона, где и врезался в электротранспорт.

В салоне машины находился один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, авария привела к образованию огромной пробки на мосте.

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