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Три человека пострадали в ДТП с ВАЗом в алтайском районе

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Три человека пострадали в ДТП с ВАЗом в алтайском районе

Фото: МВД по РА

Судя по кадрам, оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю и пассажирам ВАЗа

11 января около 10.30 в Майминском районе Республики Алтай вблизи села Верх-Карагуж произошло серьезное ДТП: столкнулись ВАЗ-21074 и Тoyota Harrier, сообщает МВД по региону.

Предварительно, 27-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Тoyota Harrier, за рулем которого находился 35-летний житель Майминского района.

В результате ДТП госпитализировали 49-летнюю женщину – пассажира автомобиля ВАЗ. Также медпомощь потребовалась водителю и еще одному пассажиру отечественного авто – 56-летнему мужчине.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось , что в районе села Шиба Онгудайского района Республики Алтай произошло ДТП: автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 64-летняя женщина – пассажир иномарки. Медицинская помощь понадобилась водителю и 14-летней девочке, также находившейся в момент аварии в салоне авто.

Взято отсюда.

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