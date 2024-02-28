Три человека спасены на пожаре сегодня в п. Восточный

Сообщение о возгорании в частном доме в барнаульском поселке Восточный поступило в службу спасения около часа ночи.

“На момент прибытия пожарных строение горело открытым огнём, была угроза соседним. Бойцы-газодымозащитники немедленно провели разведку. Из зоны сильного задымления через окно были спасены две женщины и мужчина. Все трое на момент происшествия спали, сильно надышались и были переданы медикам“, – рассказал Александр Лазарев, начальник дежурной смены службы пожаротушения.

Пожар был ликвидирован на площади около 70 кв.м. Причина происшествия устанавливается.

Взято отсюда.

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